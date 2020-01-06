ألمانيا: نبحث مع بريطانيا وفرنسا مستقبل الاتفاق النووي الإيراني

قالت ألمانيا، صباح اليوم الاثنين، إنها ستبحث اليوم مع بريطانيا وفرنسا مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن بلاده ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي اليوم.

كما أشار إلى أن الدول الثلاث سترد هذا الأسبوع على إعلانات إيران المتتالية بشأن الاتفاق النووي

وقال ماس إن ألمانيا ترى أن تهديدات أمريكا بفرض عقوبات على العراق "لن تفيد".

وكانت مجموعة دول "إي3" المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد دعت، اليوم الإثنين، إيران إلى الامتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف وحثتها على العودة لاحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015.

وشددت الدول الثلاث على أهمية وقف تصعيد التوتر في العراق وإيران وأكدت على التزامها بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وفقا لرويترز.

قالت مجموعة "إي3" في بيان، "نعيد التأكيد على التزامنا بمواصلة داعش وهو لا يزال يحظى بالأولوية. من الضروري أن نحافظ على التحالف وفي هذا الصدد ندعو السلطات العراقية إلى مواصلة تقديم الدعم الضروري للتحالف".

وأضاف البيان، "نحن مستعدون لمواصلة المشاورات مع كل الأطراف من أجل المساهمة في وقف تصعيد التوتر وإعادة تأسيس الاستقرار بالمنطقة".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم أمس الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.