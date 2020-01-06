شاهد... خامنئي "باكيا" في جنازة سليماني

أمّ المرشد الإيراني آيه الله ​علي خامنئي​، اليوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمان قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​ ورفاقه، في العاصمة طهران​، وسط حضور حاشد من الإيرانيين.

وبحسب التلفزيون الإيراني، "شهدت ساحة الثورة وجامعة طهران حضورا جماهيريا حاشدا لتشييع سليماني ورفاقه، وقام المرشد بالصلاة على الجنازة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة أن صلاة الجنازة والتشييع تقدمها كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد والرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.

— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 6, 2020

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".