تركيا: مقتل قاسم سليماني يشكل خطرا حقيقيا على السلام في المنطقة

حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، من أن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مؤخرا في غارة أمريكية ببغداد يضرب استقرار وسلام المنطقة.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات مباشرة بثتها وكالة الأناضول، إن "مقتل سليماني في العراق يشكل خطرا كبيرا على استقرار وسلام المنطقة"، مضيفا "سنواصل بذل الجهود مع الدول الأخرى من أجل خفض حدة التوتر بين إيران وأمريكا وحل المشكلة بطرق دبلوماسية، ونتواصل مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة ".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 6, 2020

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 6, 2020

​وبين الوزير التركي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا يوم الأربعاء المقبل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث معه هذا الموضوع أيضا".

وأضاف: "لا يجب أن يتحول العراق إلى ساحة صراع للدول الأخرى، هذا هو مبعث قلقنا المشترك".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".