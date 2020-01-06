العثور على أحماض سامة في بئر بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية في اليابان

تم اكتشاف مواد سامة في بئر بجوار قاعدة يوكوتا الجوية الأمريكية، يوم الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني، حسبما ذكرت صحيفة "أساهي".

وذكرت الصحيفة أن هذه المواد هي أحماض مشبعة بالفلور أوكتين المشبع.

وأكدت الصحيفة أنه تم العثور على تركيز عال من مركبات الفلور العضوية في يناير من العام الماضي، وبعد ذلك طلبت سلطات العاصمة اليابانية، من خلال وزارة الدفاع اليابانية، توضيحات من الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة.

ومع ذلك، لم يرد أي رد من القيادة العسكرية الأمريكية، بحسب الصحيفة.

تجاوز تركيز المواد الضارة في الماء الكمية المحددة بنسبة 19 مرة، في الوقت نفسه، تم التأكيد على أن البئر لم يستخدم للغرض المقصود منه، ولكنه كان بمثابة نقطة لرصد حالة المياه الجوفية بالقرب من قاعدة يوكوتا.