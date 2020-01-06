ابنة سليماني تتنبأ "بأيام سوداء" للولايات المتحدة

ونقلت وكالة "رويترز" عن زينب قولها:" "أيها الرئيس الأمريكي المجنون دونالد ترامب، لا تظن أن بموت أبي سينتهي كل شيء" ، مضيفة أن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تنتظرهما "أيام سوداء".

وخرج الآلاف صباح الإثنين 6 يناير/كانون الثاني، إلى شوارع العاصمة الإيرانية للمشاركة في مراسم تشييع اللواء الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة 3 يناير/كانون الثاني في ضربة أمريكية في بغداد.

ورفع المشيعون صور قاسم سليماني وعلم الجمهورية الإسلامية مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وأعلن اليوم الاثنين عطلة رسمية في طهران حيث تقام مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني فيها وسوف ينتقل جثمانه إلی مسقط رأسه كرمان، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".