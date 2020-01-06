سيناتور روسي: إيران ستتبع طريق تطوير السلاح النووي

أعلن عضو اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الاثنين، أن في ظروف مواجهة الولايات المتحدة ستتبع إيران طريق تطوير السلاح النووي.

وأضاف المتحدث أن بحث موضوع رفع العقوبات دون الولايات المتحدة سيكون صعباً، مشيراً إلى أن هذا يعني أن ايران ستتبع طريق تطوير سلاحها النووي.

وقال موروزوف لوكالة "سبوتنيك": "رد فعل متوقع من إيران، قد لا ينبغي توقع حدوث أي اتصالات حول البرنامج النووي بين إيران والولايات المتحدة، وإذا حدثت اتفاقات، ستكون دون الولايات المتحدة".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات، التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

في نفس السياق وبعد مقتل سليماني وافق البرلمان العراقي في الأمس على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد مما يعكس مخاوف الكثيرين في العراق من أن تزج الضربة الأمريكية بهم في حرب كبرى بين قوتين أكبر من بلدهما يحتدم بينهما الخلاف منذ وقت طويل في العراق ومختلف أنحاء المنطقة، وتوعد ترامب العراق بعقوبات لن تشهد لها مثيل.