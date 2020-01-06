الصين تدعو الولايات المتحدة إلى عدم إساءة استغلال قوته

انتقدت الصين الولايات المتحدة قائلة إنها تعمق التوتر في الشرق الأوسط بسبب استخدامها القوة في المواجهة مع إيران وحثت جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس لضمان تحقيق السلام والاستقرار.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية "السياسات التي تعتمد على القوة لا تحظى بالقبول على المستوى الشعبي وليست قابلة للاستمرار".

وتابع المتحدث الصيني "السلوك العسكري الأمريكي المحفوف بالمخاطر في الأيام الماضية يتعارض مع الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف شوانغ "ندعو الولايات المتحدة إلى عدم إساءة استغلال قوتها، ونناشد الأطراف المعنية التحلي بضبط النفس لتجنب تدهور الوضع"، مضيفا أن الصين "قلقة للغاية" إزاء المواجهة بين إيران والولايات المتحدة".

وانتقدت الصين أيضا الولايات المتحدة لتهديدها بفرض عقوبات على العراق ردا على قرار البرلمان العراقي الذي يدعو القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.

وقال قنغ "تعارض الصين دوما الاستخدام الجائر أو التهديد باستخدام العقوبات... نأمل أن تفعل الدول المعنية، لا سيما الدول الكبرى من خارج المنطقة، المزيد لدعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وتجنب الأعمال التي تصعّد التوترات الإقليمية".

وقتلت ضربة أمريكية بطائرات مسيرة قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني مما تسبب في تصاعد الصراع بين البلدين اللذين تدور بينهما بالفعل خلافات بشأن أنشطة طهران النووية.

وتوعدت إيران علنا بالانتقام لمقتل سليماني، وبدوره هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على أي هجمات إيرانية على مصالح أو مواطني الولايات المتحدة.