صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل اتخاذ قرار اغتيال سليماني

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد اقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عملية اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني قبل بضعة أشهر.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، اقترح بومبيو اغتيال سليماني قبل بضعة أشهر غير أن ترامب ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية لم يدعموا الفكرة في البدء.

وبحسب الصحيفة غير ترامب موقفه بعد محاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وتنفيذ هجوم على قاعدة "كي وان" في كركوك والتي أسفرت عن مقتل مدني أمريكي وإصابة خمسة آخرين.

وفقا للمصادر، اجتمع ترامب مع بومبيو ورئيس البنتاغون مارك إسبير ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في فلوريدا يوم 29 كانون الأول / ديسمبر الماضي حيث تم اتخاذ قرار حاسم بتنفيذ العملية.

ونفذت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صباح أمس الجمعة، ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قُتل فيها قائد سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي.