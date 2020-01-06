نقل جثماني سليماني والمهندس على متن طائرة إلى مدينة مشهد... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر فيه نقل جثمان القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني اللواء قاسم سليماني، على متن طائرة ركاب إلى من مدينة أهواز إلى مدينة مشهد.

يظهر المقطع المصور نعش كل من سليماني وأبو مهدي المهندس، في مقصورة تابعة لشركة طيران Mahan Air الإيرانية، بحسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتم نقل النعشين من مدينة الأهواز إلى مدينة مشهد ثاني المدن الإيرانية، والتي شهدت حضور الآلاف من المشيعين.

وأمّ المرشد الإيراني آيه الله ​علي خامنئي​، اليوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمان قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​ ورفاقه، في العاصمة طهران​، وسط حضور حاشد من الإيرانيين.

وبحسب التلفزيون الإيراني، "شهدت ساحة الثورة وجامعة طهران حضورا جماهيريا حاشدا لتشييع سليماني ورفاقه، وقام المرشد بالصلاة على الجنازة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة أن صلاة الجنازة والتشييع تقدمها كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد والرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.