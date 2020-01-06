بيان مشترك من زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن الناتو في العراق

أصدر زعماء فرنسا وألمانية والمملكة المتحدة، بياناً مشتركاً، يدين الإعتداءات الأخيرة التي استهدفت قوات التحالف المتواجدة في العراق، معرباً عن القلق من الدور السلبي الذي تلعبه إيران في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على سيادة العراق والقضاء على داعش.

وأضاف "ندعو إيران للامتناع عن أي عمل عنفي، ونحثها على الرجوع عن التدابير التي اتخذتها والتي لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وجاء في البيان الثلاثي الذي نشره موقع الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين "أعربنا عن إدانتنا للاعتداءات التي استهدفت قوات التحالف في العراق مؤخرا، ويقلقنا جدا الدور السلبي الذي تلعبه إيران في المنطقة، بما في ذلك من خلال الحرس الثوري الإسلامي وفيلق القدس، تحت قيادة الجنرال سليماني".

وأكد البيان على أهمية التهدئة وتخفيف حدة التوتر، داعياً جميع الأطراف في المنطقة لضبط النفس.

كما تطرق البيان إلى خطر داعش وضرورة القضاء عليه قائلا: "مكافحة داعش تحتل المرتبة الأولى من أولوياتنا، ولذلك فإن الحفاظ على التحالف الدولي يعد أمراً أساسياً، وبالتالي نحث السلطات العراقية على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتحالف".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم أمس الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.