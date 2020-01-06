الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لإعلان إيران الأخير حول الاتفاق النووي

أعرب ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس، عن أسفه لإعلان إيران أمس الخطوة الأخيرة من خطوات خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي بإزالة كافة القيود على عملياتها النووية.

القاهرة - سبوتنيك. وعبر حسابه على "تويتر"، كتب فونتيليس: "أعرب عن عميق أسفي حيال إعلان إيران الأخير بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي]، وكما اعتدنا، سوف نستمر بالاعتماد على أعمال التحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 6 января 2020 г.

وتابع أن: "التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من جانب الجميع مهم حاليا أكثر من أي وقت مضى لأجل الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".

وأعلنت إيران يوم أمس خفض جديد لالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي. لكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.