إجراء عاجل من الفلبين خوفا من اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط

اتخذت حكومة الفلبين، إجراء وصفته بـ"العاجل"، يخص مواطنيها الموجودين في الشرق الأوسط، خوفا من اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن السيناتور الفلبيني، كريستوفر لورانس غو، الذي يعد حليفا مقربا من الرئيس رودريجو دوتيرتي، قوله إن الرئيس عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في البلاد.

وأشار إلى الفلبين تسعى لبحث الطرق الأمثل، خطط إجلاء الآلاف من العمال الفلبينيين في المنطقة، خوفا من اشتعال الأوضاع.

وقال السيناتور الفلبيني الذي كان حاضرا الاجتماع: "دوتيرتي أصدر توجيهات إلى الجيش بأن يكون على استعداد لإرسال طائرات وسفن في أية لحظة، بغية إجلاء العمال الفلبينيين من الشرق الأوسط وبالأخص من إيران والعراق".

وقال كذلك رئيس أركان الجيش الفلبيني، الجنرال فيليمون سانتوس الابن، بأن خطط الإجلاء هذه لا تطال العراق وإيران فقط بل تشمل نقاطا ساخنة محتملة أخرى.

وأشار القائد الفلبيني إلى أن مانيلا تعدل هذه الخطط، كي تكون على استعداد لأي سيناريوهات محتملة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن دولا آسيوية أخرى قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية مماثلة على خلفية التوتر الإقليمي المتصاعد، إثر مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في ضربة جوية أمريكية.