شويغو يناقش مع رئيس الأركان الإيراني خطوات منع التصعيد في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ناقش هاتفيا مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، خطوات منع التصعيد في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط المرتبطة بمقتل سليماني.

وقالت الوزارة في بيان "خلال المحادثة ناقش القادة العسكريون خطوات عملية لمنع تصعيد الموقف في الجمهورية العربية السورية ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".