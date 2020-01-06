وكالة الطاقة الذرية: نواصل عمليات التحقق والمراقبة لإيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إنها ستبلغ الدول الأعضاء بأي تطورات في إيران حسبما يقتضي الأمر بعد أحدث إعلان من طهران عن التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية ردا على العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للوكالة القول "مفتشو الوكالة يواصلون القيام بعمليات التحقق والمراقبة في البلاد".

وأضافت "ستبقي الوكالة الدول الأعضاء على إطلاع بشأن أي تطورات في هذا الصدد في حينه وحسبما يقتضي الأمر".

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الأحد، إنها ستبدأ في تنفيذ الخطوة الخامسة في الحد من التزاماتها النووية.

وقال متحدث حكومي إن "عمليات تخصيب اليورانيوم ستكون غير محدودة بناء على الحاجات التقنية للبلاد"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح "إيران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب. وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية".

وقالت الحكومة الإيرانية إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبدت الحكومة "استعدادها التراجع عن خطواتها التصعيدية إذا رفعت واشنطن عقوباتها" المفروضة على إيران.