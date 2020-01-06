التوترات في الشرق الأوسط تزلزل الأسهم الأمريكية

افتتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم الاثنين، وذلك بعدما شجعت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين على البحث عن ملاذ أكثر أمنا في الأصول مثل الذهب والسندات الحكومية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 169.38 نقطة، أو 0.59٪، عند الافتتاح إلى 28465.50. في حين افتتح مؤشر S&P 500 منخفضا بمقدار 17.30 نقطة أو 0.53٪ عند مستوى 3.217.55.

كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 77.27 نقطة، أو 0.86٪، ليصل إلى 8943.50 في الافتتاح.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة، بعد أن نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران، اليوم الاثنين، لتشييع جثمان سليماني والمهندس.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".