روسيا: انتخاب زعيم جديد للبرلمان الفنزويلي أمر ديمقراطي

علقت موسكو على انتخاب رئيس جديد للبرلمان الفنزويلي، وقالت إنه "نتيجة لإجراءات ديمقراطية شرعية".

وعينت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية رئيسًا جديدًا للكونغرس أمس الأحد في قرار أدانته عشرات الدول باعتباره هجومًا على الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "نعتقد أن انتخاب القيادة الجديدة للبرلمان هو نتيجة إجراء ديمقراطي مشروع يؤدي إلى عودة الجهد السياسي الفنزويلي إلى المجال الدستوري".