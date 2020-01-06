روحاني لترامب: لا تهدد إيران

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا في إيران، برسالة قال فيها: "لا تهدد الأمة الإيرانية مطلقا".

وقال روحاني، اليوم الاثنين، إنه "ليس لأحد أن يهدد أمته"، وذلك ردا على تغريدة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" هدد فيها بضرب 52 موقعا في إيران، بحسب وكالة "رويترز".

وكتب الرئيس الإيراني: "أولئك الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضا رقم 290" في إشارة إلى إسقاط سفينة حربية أمريكية لطائرة إيرانية عام 1988 مما أودى بحياة 290 شخصا"، مضيفا: "إياك أن تهدد الأمة الإيرانية".

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655 Never threaten the Iranian nation. — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام، الذي أدى إلى مقتل قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مضيفا: "إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني".

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

وتابع "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!" مشيرا إلى أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".