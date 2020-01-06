وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست لديها خطط لمغادرة العراق، وذلك عقب تقارير عن الإنسحاب تم نشرها في وقت سابق.

وقال إسبر، للصحفيين في البنتاغون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق، وذلك بعد تقارير لـ"رويترز" ووسائل إعلام أخرى عن رسالة من الجيش الأمريكي تفيد بالانسحاب.

وتابع إسبر، لدى سؤاله عن الرسالة: "لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق"، مضيفا أنه "لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب"، حسبما ذكرت "رويترز"، اليوم الاثنين.

وتابع: "لا أعرف ما هذه الرسالة، ونحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يتخذ أي قرار للانسحاب من العراق".

وأضاف إسبر أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي، مع حلفائها وشركائها".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت، أمس الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وجاء قرار البرلمان العراقي على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات، التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.