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04:22 07 يناير/ كانون الثاني 2020
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    رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن

    رئيس كوريا الجنوبية: سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
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    قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم الثلاثاء، إنه يأسف لعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع كوريا الشمالية، لكنه تعهد بمواصله محاولة التحدث إلى ما وصفه الزعيم المنعزل في بيونغ يانغ.

    وتعثرت المفاوضات بين الجارتين، حيث أعاقت كوريا الشمالية إجراء المزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة، وهددت بخطى أصعب ما لم تقدم واشنطن تنازلات.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على حدود الكوريتين
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ماذا قال ترامب بشأن زعيم كوريا الشمالية والنووي؟
    وقال مون في خطابه السنوي عن العام الجديد في سول، إنه "يائس" من أجل إيجاد طرق عملية لتحسين العلاقات.

    وطالب مون بإجراء محادثات جديدة بين الجانبين، وتعهد بمواصلة العمل لتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشّماليّة.

     وطالب مون بإجراء محادثات جديدة بين الجانبين، وتعهد بمواصلة العمل لتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشّماليّة، وفقا لرويترز.

    وجدد الرئيس مون التأكيد التزام إدارته بالدفع في اتجاه استئناف مشروعين رئيسيين عبر الحدود، هما مجمع كيسونغ الصناعي المشترك والرحلات السياحية إلى جبل كومكانغ بكوريا الشمالية - وكذلك إعادة ربط الطرق والسكك الحديدية.

    يذكر أن الجهود ذات الصلة لم تحرز سوى القليل من التقدم حيث التزمت سيئول بعقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على بيونغ يانغ.

    وبحسب وكالة "يونهاب"، قال الرئيس مون، "آمل أن تبذل الكوريتان جهودا معا لتهيئة شروط زيارة كيم جونغ-أون إلى الجنوب في وقت مبكر".

    ودعا إلى إجراء مشاورات بشأن تشكيل فريق كوري موحد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في طوكيو، المقرر افتتاحها في أواخر يوليو وتنظيم مسيرة مشتركة في حفل الافتتاح.

    واقترح بدء محادثات بين الكوريتين حول "التعاون في المنطقة الحدودية"، قائلا "أعتقد أن الزعيم كيم جونغ-أون لديه نفس الإرادة".

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    الولايات المتحدة, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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