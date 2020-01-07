طيارون أستراليون يحلقون في سماء قرمزية بسبب الحرائق...فيديو

نشرت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الملكية الأسترالية يوم 5 يناير/كانون الثاني فيديو لطائرة نقل تحلق في منطقة حرائق الغابات. بسبب النار، أصبحت السماء حمراء زاهية.

يظهر في الفيديو كيف تحاول الطائرة الناقلة S-27J عدة مرات الهبوط في فيكتوريا في ظروف صعبة بسبب الحرائق. وفي النهاية تمكن الطيارون من الهبوط في الطائرة وإجلاء السكان المحليين.

يُظهر الجزء الثاني من الفيديو عمل طاقم ناقلة C-130J Hercules في نيو ساوث ويلز. تظهر السماء القرمزية أمام. لم تتمكن الطائرة من الهبوط وذهبت إلى المطار البديل.

اجتاحت حرائق الغابات أجزاء كبيرة من أستراليا في سبتمبر/أيلول. وفقا لأحدث البيانات، قتل 20 شخصا وعدة ملايين من الحيوانات. في نهاية الأسبوع الماضي، وصل الدخان الناتج عن الحرائق إلى الأرجنتين وتشيلي.