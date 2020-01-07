ظريف: ترامب ومن هم معه يسفكون الدماء في المنطقة بأخطائهم وارتكاباتهم

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في كلمة ألقاها بمجمع الحوار بطهران، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن هم معه يسفكون الدماء في المنطقة بأخطائهم وارتكاباتهم.

صرح وزير الخارجية الإيراني في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، على أن الرئيس الأمريكي ومن حوله يسفكون المنطقة بأخطائهم.

وأضاف "الحروب المستمرة في المنطقة وفرت الأرضية لانتشار المجرمين والأشرار".

وتابع "الوجه الآخر لسياسات أمريكا يتمثل ببيع الأسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة".

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⭕️ ظريف: الحروب المستمرة في المنطقة وفرت الارضية لانتشار المجرمين والاشرار



⭕️ ظريف: الوجه الاخر لسياسات اميركا يتمثل ببيع الاسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة — قناة العالم (@alalamarabic) January 7, 2020

يأتي هذا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران، اليوم الاثنين، لتشييع جثمان سليماني والمهندس.