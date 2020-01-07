ظريف: إيران تعلن نداء السلام والمحبة مع جيرانها وخروج القوات الأميركية من غرب آسيا بات مؤكدا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، بأن إيران تعلن نداء السلام والمحبة مع جيرانها وخروج القوات الأميركية من غرب آسيا بات مؤكدا.

قال وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، "إيران تعلن نداء السلام والمحبة مع جيرانها وخروج القوات الأميركية من غرب آسيا بات مؤكدا".

إيران: ظريف: إيران تعلن نداء السلام والمحبة مع جيرانها وخروج القوات الأميركية من غرب آسيا بات مؤكداً — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 7, 2020

وأضاف" ما يمكن أن يأتي بالأمن على مساحة غرب آسيا هو التفاهم المشترك والحوار داخل المنطقة".

إيران: ظريف: ما يمكن أن يأتي بالأمن على مساحة غرب آسيا هو التفاهم المشترك والحوار داخل المنطقة — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 7, 2020

وتابع قائلا " الرؤية الخاصة بالرئيس روحاني عن السلام في هرمز تقوم على الحوار والتفاهم".

إيران: ظريف: الرؤية الخاصة بالرئيس روحاني عن السلام في هرمز تقوم على الحوار والتفاهم — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 7, 2020

واختتم قائلا "أنا أؤمن وبشدة بأن أزمات المنطقة قريبة من الحل".

إيران: ظريف: أنا أؤمن وبشدة بأن أزمات المنطقة قريبة من الحل — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 7, 2020

يأتي هذا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران، اليوم الاثنين، لتشييع جثمان سليماني والمهندس.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".