ظريف: أمريكا وباغتيالها للقائد قاسم سليماني بدأت العد التنازلي لبداية نهايتها في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، في كلمة ألقاها بمجمع الحوار بطهران، "بأن أمريكا وباغتيالها للقائد قاسم سليماني بدأت العد التنازلي لبداية نهايتها في المنطقة".

🔴 #عاجل| #ايران



⭕️ كلمة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مجمع الحوار بطهران



⭕️ ظريف: لقد بدات الآن بداية نهاية التواجد الاميركي — قناة العالم (@alalamarabic) January 7, 2020

وأضاف قائلا " النظام الأميركي أثبت أكثر من مرة أنه يقوم بخطوات تزعزع أمن واستقرار المنطقة".

إيران: ظريف: النظام الأميركي أثبت أكثر من مرة أنه يقوم بخطوات تزعزع أمن واستقرار المنطقة — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 7, 2020

يأتي هذا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران، اليوم الاثنين، لتشييع جثمان سليماني والمهندس.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".