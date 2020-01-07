"سبيس إكس" تضع 60 قمرا صناعيا في المدار

وضع صاروخ Falcon 9 بنجاح مجموعة جديدة من 60 قمرا صناعيا في مدار أرضي منخفض، اليوم الثلاثاء لمواصلة نشر شبكة تغطية الإنترنت العالمية لنظام ستارلينك، حسبما أفادت شركة SpaceX الأمريكية.

تم إطلاق Falcon 9 في 7 يناير/ كانون الثاني في الساعة 05:19 بتوقيت موسكو من المحطة الفضائية Cape Canaveral في فلوريدا.

تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية ستارلينك في المدار على ارتفاع 290 ​​كم. بعد أن فحص مهندسو SpaceX قابليتها للعمل، سترتفع الأقمار الصناعية التي تستخدم محركاتها الأيونية إلى مدار أعلى.

هذا هو الإطلاق الثالث إلى المدار لمجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت في إطار مشروع Starlink . تم إطلاق 60 قمرا صناعيا في نهاية مايو/أيار، ولكن في وقت لاحق فقد ستة أقمار صناعية. تم إطلاق 60 آخرين في المدار في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

تخطط شركة SpaceX لإطلاق 42 ألف قمرا صناعيا للاتصال Starlink إلى الفضاء لتزويد الكوكب بأكمله بإنترنت عالي السرعة. هذا أكثر من الأقمار الصناعية في تاريخ الرحلات الفضائية التي قامت بها البشرية منذ عام 1957. وفي الوقت نفسه، موعد إطلاق المزيد من أجهزة Starlink غير معروف.