وكالة: جثمان قاسم سليماني يصل مدينة كرمان لدفنه

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وصول جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي قتل في ضربة جوية أمريكية بالعراق يوم الجمعة، وصل إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، قد عرض لقطات على الهواء مباشرة يظهر فيها الآلاف في شوارع كرمان، يشيعون سليماني.

قاسم سليماني يعد ثاني أقوى شخصية إيرانية بعد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي نعى موت سليماني باكيا خلال جنازة سليماني في شوارع طهران يوم أمس الاثنين.

وتهدج صوت خامنئي وهو يؤم صلاة الجنازة في العاصمة الإيرانية، الأمر الذي أجبره على التوقف أكثر من مرة.

يذكر أن قاسم سليماني، تم استهدافه وهو يغادر مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.