"ستواجه بقوة أمريكية ساحقة"... ترامب يرد على التهديدات الإيرانية بعد مقتل سليماني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن أي رد فعل إيراني على مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، سيواجه بقوة أمريكية ساحقة.

وفي تصريحات مع إحدى الإذاعات المحلية، قال ترامب إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صنف قاسم سليماني إرهابيا، ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار".

وأضاف أن "سليماني هو القائد العسكري الحقيقي، وهو إرهابي مسؤول عن قتل آلاف، مؤكدا أن استهدافه كان من المفترض أن يتم قبل 15 عاما، على حد قوله.

ووافق البرلمان الإيراني، في وقت سابق، اليوم بالإجماع، على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، "وضع البرلمان الإيراني عبر التصويت، البنتاغون وجميع المؤسسات والقادة الذين لعبوا دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب الإيرانية"، كما صوت البرلمان على "تعديل قانون إجراءات الرد على جرائم الولايات المتحدة، الذي سبق أن صوت عليه بعد وضع واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قبل أشهر".

كما ألزم القانون، الحكومة الايرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران أمس الاثنين، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من العسكريين، بعدما قتلوا صباح الجمعة الماضي، إثر ضربة جوية من القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".