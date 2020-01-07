مجلس صيانة الدستور الإيراني يصادق على إدراج "البنتاغون" على لائحة الإرهاب

صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قرار إدراج وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" والعسكريين الأمريكيين، المتورطين في العملية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب الإيرانية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "العالم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "مجلس صيانة الدستور يصادق على قرار أقره البرلمان اليوم بصفة عاجلة بوضع البنتاغون وعسكرييها المتورطين في مقتل الجنرال سليماني على لائحة الإرهاب".

ووافق البرلمان الإيراني صباح اليوم على منح الحكومة صلاحية الرد بالمثل على الولايات المتحدة، ردا على مقتل سليماني، وأقر قانونا يصنف كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين بجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني "منظمات إرهابية"، بحسب وكالة "إرنا".