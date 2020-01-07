الادعاء الياباني يصدر مذكرة اعتقال لزوجة كارلوس غصن

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن ممثلي الادعاء أصدروا اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال لكارول غصن، زوجة كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان لاتهامها بالشهادة الزور.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي فر غصن إلى لبنان، بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة تمهيدا لمحاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما تم الكشف، عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

ووصل غصن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين قبل الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

وكان كارلوس غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.