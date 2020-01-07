إذا ردت على ثأرهم... قائد الحرس الثوري يهدد بحرق المكان الذي تحبه أمريكا

أعلن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران ستحرق المكان الذي تحبه أمريكا إذا ردت على ثأرنا، وهي تدرك ما نعني.

وأكد سلامي لحشود الجماهير المشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني في كرمان اليوم الثلاثاء "سننتقم بقوة لدم الشهيد قاسم سليماني".

واعتبر اللواء سلامي "اغتيال الشهيد سليماني بأنه أكبر إرهاب في تاريخ البشرية وقال إن "الشهيد قاسم سليماني مهندس هزائم أمريكا المتلاحقة من المسلمين في العالم"، كما نقلت وكالة "فارس".

وتابع قائد قوات الحرس الثوري الإيراني "الشهيد سليماني كان يلاحق الأعداء في كل مكان وأضاف، لقد أحيا الشهيد سليماني الحركة الفلسطينية وحشر الكيان الصهيوني في الزاوية وفرض هزيمة كبرى على سياسة أمريكا الرامية للقضاء على المقاومة في سوريا".

وأضاف سلامي، أن "الشهيد قاسم سليماني أفشل كل سياسات أمريكا لضرب استقرار المسلمين ومنع هيمنة أمريكا على العراق ودعم صمود اليمن أمام المؤامرة".

وقال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني إن "سليماني كان قد انتقم من الأعداء لكننا سننتقم له ونقول للأعداء لقد أخطاتم، وهل تتصورون أننا نخشى منكم؟.

واضاف "لدينا إرادة صلبة ولو تابعت أمريكا تحركاتها ضدنا بعد الرد منا سندمر المكان الذي تحبه أمريكا وتدافع عنه وهي تدرك ما نعني".

وأكد اللواء سلامي أنه لا مكان آمن للأمريكيين على الأرض، وأضاف "على الأمريكيين أن يعلموا بأنهم احرقوا كل ما رسملوا عليه بهذه الجريمة".

واعتبر اللواء سلامي أن اليوم هو بداية عصر النضال ضد أمريكا، مضيفا أن استشهاد سليماني هو بداية النهاية السريعة للوجود الأمريكي في المنطقة.

ونوه إلى الخصال البارزة التي كان الشهيد يتحلى بها والتي جعلت منه قائدا كبيرا قل نظيره في سوح الجهاد ضد الأعداء.