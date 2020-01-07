متحدثة باسم كارلوس غصن: إصدار مذكرة لاعتقال زوجته أمر يدعو للأسف

قالت متحدثة باسم كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان اليوم الثلاثاء إن مذكرة الاعتقال التي أصدرها ممثلو ادعاء يابانيون بحق زوجته كارول "تدعو للأسف".

وقالت المتحدثة "في المرة السابقة أعلن كارلوس غصن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا وتم القبض عليه مجددا. هذه المرة قبل اليوم الذي أعلن أنه سيتحدث فيه علنا بحرية للمرة الأولى، أصدروا مذكرة اعتقال بحق زوجته كارول غصن"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافت المتحدثة أن كارول عادت طواعية إلى اليابان قبل تسعة أشهر للرد على أسئلة ممثلي الادعاء وغادرت دون توجيه أي اتهامات لها.

وتابعت "إصدار مذكرة الاعتقال هذه أمر يدعو للأسف".

تأتي مذكرة اعتقال كارول غصن قبيل تحدث زوجها علنا لأول مرة منذ وصوله إلى بيروت بعد الفرار من اليابان.

ووصل غصن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين قبل الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

وكان كارلوس غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.