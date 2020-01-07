وكالة: إيران تقرر تأجيل دفن قاسم سليماني بعد حادث تدافع أوقع 35 قتيلا و48 جريحا

قررت السلطات الإيرانية، تأجيل دفن جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بعد حادث تدافع في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران، أوقع 35 قتيلا و48 جريحا.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى "مقتل 35 شخصا، وإصابة 48 آخرون، بسبب التدافع الشديد أثناء تشييع جثمان سليماني في كرمان".

#هام

تأجيل مراسم دفن جثمان الشهيد الفريق قاسم #سليماني في #كرمان بسبب كثرة ازدحام الجماهير المليونية المشيعة #ايران #يونيوز. — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) January 7, 2020

بدورها، نقلت وكالة "تسنيم" عن رئيس لجنة جنازة قاسم سليماني في كرمان: "بسبب الحشد، لا يمكن دفن جثة قائد الشهيد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد بور جعفر.. وسيتم الإعلان عن وقت الدفن في وقت لاحق".

​ووصل، صباح اليوم، جثمان قاسم سليماني إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه، وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي، لقطات على الهواء مباشرة يظهر فيها الآلاف في شوارع كرمان، يشيعون سليماني.

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران أمس الاثنين، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من العسكريين، بعدما قتلوا صباح الجمعة الماضي، إثر ضربة جوية من القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".