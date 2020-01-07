الأمن القومي الإيراني يكشف حقيقة تحديد 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

نفى مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن يكون أمينه العام علي شمخاني، أجرى حديثا صحفيا، قال فيه إن "إيران لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني، في بيان له، أن "شمخاني لم يجر خلال الأيام الماضية أي لقاء مع أي وسيلة إعلامية"، مشددا على أنه بصدد متابعة المسؤولين عما نشرته مجلة "حرم" الإيرانية وملاحقتها قانونيا، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكانت مجلة "حرم" نقلت عن شمخاني قوله إن "لدى إيران 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا".

ولفت شمخاني، حسب المجلة، إلى أن "الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية لدم سليماني، أقله سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا"، مؤكدا أن "انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة".

وقال إنه "ما كان ينبغي لأمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران أمس الاثنين، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من العسكريين، بعدما قتلوا صباح الجمعة الماضي، إثر ضربة جوية من القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".