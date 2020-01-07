بنجلادش وجاكرتا تحظران الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

أمرت المحكمة العليا في بنجلادش الحكومة بحظر استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالمناطق الساحلية وفي الفنادق والمطاعم في غضون عام لمكافحة التلوث.

وفي إندونيسيا، المصنفة ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث التسبب في تلوث المحيطات بالبلاستيك، ستحظر العاصمة جاكرتا الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أسواقها ومراكزها التجارية اعتبارا من منتصف العام.

كانت بنجلادش في عام 2002 من بين أوائل الدول التي تحظر الحقائب المصنوعة من البلاستيك والبوليثين في محاولة لمنع تجمعها في الممرات المائية وعلى البر، لكن الحظر لم يحقق نجاحا يذكر.

وقالت رضوانة حسن الرئيسة التنفيذية لرابطة المحامين المدافعين عن البيئة في بنجلادش إن المحكمة أمرت أيضا الحكومة في قرارها أمس الاثنين، بتنفيذ حظر البوليثين بشكل صارم بموجب القانون الحالي.

وفي جاكرتا، وقع أنيس باسويدان حاكم العاصمة الإندونيسية الإجراء، يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول، بعد الخطوات التي اتخذتها جزيرة بالي الإندونيسية السياحية، التي فرضت حظرا العام الماضي لاستيائها من القمامة التي تجرفها المياه على شواطئها، بحسب ما نقلت "روتيرز"

ويفيد تقرير لنشرة "ساينس" صدر عام 2015، أن إندونيسيا هي ثاني دولة بعد الصين في إلقاء مخلفات البلاستيك في البحار.