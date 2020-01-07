بعد تهديد البحرية الإيرانية... واشنطن تحذر من استهداف السفن في الشرق الأوسط

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى السفن في الممرات المائية بالشرق الأوسط من احتمال فعل إيراني ضد المصالح البحرية الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وحذر موقع الإدارة البحرية الأمريكية الإلكتروني، مجددا من وجود تهديدات للسفن التجارية الأمريكية، من جانب إيران ووكلائها في الخليج والمنطقة المحيطة. قائلا:"لا يزال هناك احتمال حدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة".

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) January 7, 2020

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية عن قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الأدميرال علي تنكسیري، قوله "ننصح الأعداء بمغادرة المنطقة قبل الثأر منهم بشدة".

وأضاف تنكسيري، أن "القوة البحرية للحرس الثوري على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية وستزيد من جاهزيتها في ظل ظروف المنطقة".

وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران أمس الاثنين، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من العسكريين، بعدما قتلوا صباح الجمعة الماضي، إثر ضربة جوية من القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".