باكستان... تحطم طائرة عسكرية وسط البلاد ومصرع قائديها

تحطمت طائرة عسكرية باكستانية من طراز "إف تي-7" أثناء طلعة تدريبية، مما أسفر عن مصرع قائديها قرب بلدة "ميانوالي" وسط البلاد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية، الثلاثاء، أكد أن الطائرة كان يقودها المقدم حارس بن خالد، والملازم إيبادور رحمن، سقطت قرب بلدة ميانوالي، ما أدى إلى مصرعهما.

وأضاف البيان أن تحقيقات فتحت حول الحادث لمعرفة أسبابه، حيث سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد إنتهاءه.

يذكر أن في يوليو/ تموز الماضي، تحطمت طائرة تدريب عسكرية في قرية مورا كالو في روالبندي شمال شرقي باكستان، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا و 5 عسكريين