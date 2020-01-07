طائرة ركاب تنزلق خارج مدرج الهبوط في مطار بإسطنبول

انزلقت طائرة ركاب على متنها 164 راكبا من على مدرج الهبوط، وأصبحت عالقة في أرض لينة في مطار صبيحة كوكجن بمدنية إسطنبول التركية في ظروف جوية صعبة اليوم الثلاثاء (7 يناير/ كانون الثاني).

وقالت شركة بيجاسوس في بيان إنه تم إخلاء الطائرة من جميع الركاب ولا ضحايا بينهم في الرحلة القادمة من الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وقال مسؤول بالمطار إنه تم تعليق الرحلات حتى الساعة 1700 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن المديرية العامة للطيران المدني أصدرت مذكرة لتعليق هبوط وإقلاع الطائرات حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في مطار صبيحة كوكجن الواقع في الجانب الآسيوي من اسطنبول، وفقا لـ"رويترز".

ويوجد مطاران في الجانب الأوروبي من المدينة التركية.