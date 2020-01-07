متحدث: التحالف الدولي لم ينقل مقره جزئيا من بغداد ولا يعتزم الانسحاب من العراق

نفى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك قرار بالانسحاب من العراق أو بأنه نقل مقره جزئيا من بغداد إلى الكويت.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث في التحالف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "التحالف الدولي لمحاربة "داعش" قاد عملياته منذ 2014 من مقريه في الكويت والعراق، ولم ينقل مقراته منذئذ ولا يعتزم الانسحاب من العراق".

وكان البرلمان العراقي وافق أمس الأول الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإلغاء طلب المساعدة المقدم من بغداد للتحالف الدولي بقيادة واشنطن بهدف محاربة الإرهاب.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.