الحكومة البريطانية: جونسون وأردوغان اتفقا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا في اتصال هاتفي على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي وضرورة التزامها بشروط الاتفاق النووي.

القاهرة - سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وناقشا الموقف في العراق عقب مقتل قاسم سليماني، واتفقا على أهمية خفض التوتر، وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية، ومواصلة العمل على محاربة الإرهاب".

وأضاف البيان أن جونسون وأردوغان "اتفقا على أن لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنها يجب أن تلتزم بشروط الاتفاق النووي".

وتابع البيان، فيما يخص ليبيا "أكد جونسون أن التزام المملكة المتحدة بخفض التصعيد، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.