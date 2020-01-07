الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الدفاع بن والاس والخارجية ومينيك راب بشأن مقتل سليماني غير مقبولة.

طهران - سبوتنيك. واستدعت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير للاحتجاج رسميا على التصريحات حول مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد الجمعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية أنه: "تم استدعاء السفير البريطاني لدي طهران احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية غير المقبولة، عن إجراء ترامب الإرهابي في اغتيال سليماني ".

وأضاف البيان:"أدان كبير مساعدي وزير الخارجية عباس عراقجي بشدة التصريحات البريطانية للسفير البريطاني وسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لينقلها إلى المسؤولين البريطانيين".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا الأوضاع في العراق واتفقا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنها يجب أن تلتزم بشروط الاتفاق النووي.