ابن ترامب يحمل بندقية عليها صورة هيلاري كلينتون خلف القضبان

قام دونالد ترامب الأصغر، ابن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بنشر صورة على حسابه في الانستغرام يظهر فيها حاملا بندقية عليها صورة هيلاري كلينتون خلف القضبان.

ويقف دونالد ترامب الابن ممسكا بيده بندقية AR-15 الأمريكية شبه الآلية، طُبع على متجر الذخيرة الخاص بها صورة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وعي تقف خلف القضبان.

يذكر أن هيلاري كلينتون كانت قد دخلت المجال العام مجدداً وبشكل كبير، مما جعل البعض يتساءل حول ما إذا كانت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة تنوي الترشح مجدداً لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

هذا التساؤل حول عودة كلينتون للأضواء لم يشغل عامة الناس فقط، بل أيضا ترمب نفسه الذي تطرق في تغريدة على حسابه في "تويتر" لموضوع منافسته الديمقراطية السابقة، بالإضافة للمرشحة الديمقراطية الحالية إليزابيث وارين.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.

وبدأت الولايات المتحدة العد العكسي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر / تشرين الثاني .2020