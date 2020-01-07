ابن ترامب يحمل بندقية عليها صورة هيلاري كلينتون خلف القضبان

ويقف دونالد ترامب الابن ممسكا بيده بندقية AR-15 الأمريكية شبه الآلية، طُبع على متجر الذخيرة الخاص بها صورة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وعي تقف خلف القضبان.
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Nice day at the range. @rarebreedfirearms and @spikes_tactical adding a little extra awesome to my AR and that mag...🔥🤣🔥🤣🔥
يذكر أن هيلاري كلينتون كانت قد دخلت المجال العام مجدداً وبشكل كبير، مما جعل البعض يتساءل حول ما إذا كانت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة تنوي الترشح مجدداً لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.
هذا التساؤل حول عودة كلينتون للأضواء لم يشغل عامة الناس فقط، بل أيضا ترمب نفسه الذي تطرق في تغريدة على حسابه في "تويتر" لموضوع منافسته الديمقراطية السابقة، بالإضافة للمرشحة الديمقراطية الحالية إليزابيث وارين.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.
وبدأت الولايات المتحدة العد العكسي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر / تشرين الثاني .2020
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