روحاني لماكرون: أمريكا "تحت التهديد"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مصالح وأمن الولايات المتحدة في المنطقة أصبحوا تحت التهديد بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال روحاني بحسب ما نشر موقع الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "مصالح وأمن أمريكا في المنطقة أصبحت تحت التهديد"، مضيفا: "لا يجب أن تعتقد أمريكا أن بإمكانها الإفلات من تداعيات هذه الجريمة، التي ارتكبتها بحق إيران".

وتابع روحاني: "الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا في اغتيالها سليماني، وبعد مقتله "داعش" سيشكل تهديدا أكبر لأوروبا".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

يتبع...