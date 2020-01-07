ارتفاع ضحايا التدافع خلال تشييع جثمان سليماني إلى 56 قتيلا وأكثر من 213 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 56 قتيلا وأكثر من 213 مصابا.

طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن إدارة الطوارئ في كرمان أن "ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع خلال تشييع جثمان سليماني في كرمان جنوب غرب إيران إلى أكثر من 56 قتيلا و213 جريحا"، مضيفا أن هناك عدد من الجرحى في حالة حرجة".

وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.