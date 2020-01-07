ترامب يناقش تطورات الوضع بالمنطقة في اتصال مع أمير قطر

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر حمد بن ثاني، تطورات الوضع في المنطقة، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء.