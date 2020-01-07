قيادي بالحرس الثوري: إيران جاهزة لتدمير جميع القواعد الأمريكية والأوروبية في المنطقة

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، إيران لديها القدرة على تدمير جميع القواعد الأمريكية والأوروبية في المنطقة، ردا على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.

وأضاف، لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الطائرة التي استهدفت موكب سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس لم تكن طائرة مسيرة بل كانت مروحية أمريكية".

ونفى قرباني علمه بمكان إقلاع الطائرة، وقال: "الثأر ليس ضمن صلاحيتنا، بل هو من صلاحية السلطات العليا في النظام، وعلى العالم أن يعرف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجهزة بأسلحة متطورة وقادرة على تدمير أي نقطة أو هدف في أي وقت، والعالم الإسلامي على أهبة الاستعداد لتوجيه ضربة قوية لأمريكا".

وخاطب قرباني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "سيد ترامب وأوروبا وأمريكا لدينا الجهوزية الكاملة لتدمير قواعدكم في المنطقة وإلحاق المذلة بكم"، مضيفا: "ترامب أصغر من أن يرعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والثورة الإسلامية بأسلحته وعتاده كما يدعي".

وتابع: "إسرائيل وأمريكا في الدرجة الاولى في بنك الأهداف، مضيفا:" إنه عندما يتلقى هؤلاء الضربة (أمريكا وإسرائيل)، فالدول الأخرى ستعود إلى صوابها، نحن يهمنا الكيان الصهيوني وأمريكا، والبقية لا يعنينا أمرهم".

يتبع...