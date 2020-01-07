وزير الدفاع الأمريكي: نتوقع انتقاما إيرانيا ونسعى لحل دبلوماسي

قال وزير الدفاع الأمريكي مارس إسبر إن إيران قد ترد رد انتقامي سواء مباشرة أو عبر حلفائها ونحن مستعدون لجميع الاحتمالات، مضيفا: "لكننا نسعى لحل دبلوماسي".

القاهرة - سبوتنيك . وأضاف إسبر، اليوم الثلاثاء: "كل قواتنا في جميع أنحاء العالم تتخذ تدابير احتياطية فيما يتعلق بالتهديد الذي نتعرض له، وعلى إيران أن تخفف التصعيد وترسل رسالة تفيد بأنها بصدد الجلوس إلى طاولة الحوار".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "نحن موجودون في المنطقة لحماية مصالحنا ومصالح حلفائها، ومن الإنصاف الشديد القول إن سليماني كان يعد لهجوم كان سينفذ في غضون أيام لا أسابيع".

وقال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، في وقت سابق، إن إيران لديها القدرة على تدمير جميع القواعد الأمريكية والأوروبية في المنطقة، ردا على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.