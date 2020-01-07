ترامب يهدد العراق بعقوبات إذا لم يعامل أمريكا باحترام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا لن تفكر في فرض عقوبات على العراق إلا إذا لم يعاملها باحترام.

وأضاف ترامب: "إذا كان لأمريكا أن تغادر العراق فإنها ستترك بذلك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا".

وقال ترامب إنه يود سحب القوات الأمريكية من العراق "في مرحلة ما". مضيفاً أن أمريكا "تريد أن يضطلع العراق بأمنه".

ومن ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "كان يخطط لهجوم كبير".

وأضاف ترامب أن أمريكا كانت تتعقب سليماني منذ فترة طويلة. مشيراً إلى أن سليماني "كان مرافقا لمؤسس كتائب حزب الله، وكثير من الأرواح أنقذت بمقتله".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها".