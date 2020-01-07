زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ" الأمريكي لترامب: قصف المواقع الثقافية في إيران "غير مقبول"

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إن استهداف المواقع الثقافية في إيران أمر غير مقبول، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن قائمة أهدافه في إيران.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن تصريحات ماكونيل، جاءت عقب تهديد ترامب بضرب قائمة أهداف في إيران تشمل مواقع ثقافية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، " برد كبير " على إيران إذا ثأرت طهران لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني، وأبلغ الصحفيين، الأحد الماضي، أنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية ، لأن إيران قتلت أمريكيين.

قال: "مسموح لهم بقتل مواطنينا، مسموح لهم تعذيب وتشويه مواطنينا، يُسمح لهم باستخدام القنابل التي تزرع على الطرقات وتفجير مواطنينا. ويجب عينا ألا نلمس مواقعهم الثقافية؟ هذا لا يعمل. لا يصح هكذا" ، وفقا للمكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.