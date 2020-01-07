ترامب وميركل يبحثان الوضع في العراق

قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع المستشارة أنجيلا ميركل، الوضع المتوتر في إيران والعراق.

وأضاف المتحدث، في بيان اليوم الثلاثاء: "تبادلا الآراء أيضا بخصوص الوضع الحالي في ليبيا والجهود السياسية لحل الصراع الناشب هناك، واتفقا على استمرار التواصل بينهما فيما يتعلق بهذه المسألة"، بحسب "رويترز".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.