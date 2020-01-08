البنتاغون: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا وحلفاء أمريكا في المنطقة

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن البنتاغون إن "إيران أطلقت أكثر من ١٢ صاروخا من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق على الأقل".

موسكو – سبوتنيك. وأشار هوفمان إلى أن "الولايات المتحدة اتخذت في الأيام الأخيرة كافة الاحتياطات، لتأمين أفرادها وشركائها خصوصا بعد إعلان النظام الإيراني نيته استهداف المصالح الأمريكية".



وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني بدأ الموجة الثانية من الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، أن الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية الايرانية على القواعد الامريكية في العراق.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن منذ قليل، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني، "إنه فجر اليوم وردا على القوات الأمريكية وانتقاما لاغتيال واستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، نفذت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية عملية ناجحة تحمل اسم "الشهيد سليماني" بإطلاق عشرات الصواريخ أرض – أرض على القاعدة الجوية بعين الأسد".

ونوه الحرس الثوري الإيراني بأن "أي اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا اكثر إيلاما وقساوة"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع.

وقالت جريشام في بيان "نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".