المرشد الإيراني يتواجد في مقر العمليات وبومبيو وإسبر يصلان البيت الأبيض

أفادت وكالة رويترز، أن وزيرا الدفاع والخارجية وصلا إلى البيت الأبيض بعد هجوم إيران على قاعدتين أميركيتين في العراق، وفي نفس الصدد أفادت وسائل إعلام إيرانية بحضور المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى مقر العمليات الإيرانية لمتابعة قصف القواعد الأميركية في العراق.